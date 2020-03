Deutschland blieb ein Nazi als Ministerpräsident erspart

Nur ein Schuß vorm Bug oder nachreichende Konsequenzen?

Vergessen jener dusselige Hufeisenvergleich, der von Beginn an sowieso keiner ernsthaften Diskussion standhalten vermag. Im dritten Wahlgang wurde Bodo Ramelow erneut per einfache Mehrheit als Ministerpräsident von Thüringen gewählt, wobei er natürlich die Wahl annahm, allerdings den Handschlag von Björn Höcke verweigerte.

Letzterer trat nicht mehr als Kandidat an. Ramelow betonte, er würde erst dann Höcke die Hand schütteln, wenn dieser die Demokratie verteidige, statt Demokraten Fallen zu stellen. In anderen Worten, da wird kein Handschlag mehr folgen, weil Nazis nur eines im Sinn haben, ihren Führer an der Macht zu sehen.

Endlich kann Thüringen wieder aufatmen – die AfD spaltet weiterhin

Das Bundesland ist wieder vollumfänglich geschäftstauglich und kann den dringend notwendig liegengebliebenen Handlungsbedarf aufarbeiten. Das „Geschwätz“ von Partei-Vize Beatrix von Storch kann man getrost beiseiteschieben, weil die AfD alles andere als eine bürgerliche Mitte-Rechts-Partei ist, sondern tatsächlich eine Nazi-Partei, die im Gegensatz von einer gespaltenen Zunge wie sie Ramelow seitens Höcke angedichtet wurde, selbst die Gesellschaft gezielt spaltet, um ihre Macht auszubauen.

Erwartungsgemäß hat sich Ramelow zum neuen Kabinett geäußert. Demnach wird der bisherige Fraktionschef der Grünen im Thüringer Landtag, Dirk Adams, Justizminister, das Infrastruktur- und Agrarministerium wird Benjamin Immanuel Hoff (Die Linke) geschäftsführend vertreten, der zugleich auch Chef der Staatskanzlei und Kulturminister ist. Die ehemalige Agrarministerin Birgit Keller fungiert nunmehr als Thüringens Landtagspräsidentin.

Reaktionen auf die Wahl

Man kann der Thüringer SPD nach dieser Wahl nicht verdenken, daß sie u.a. folgenden Twitter gegen die FDP richtet:

Zum Verhalten der @FDPFraktionTH hat unser #FraVo Matthias Hey eine klare Meinung: „Das F in FDP steht für mich ab heute für feige“ #kemmerich #dammbruch

Was lernen wir deutschlandweit daraus? Nur ein Schuß vor den Bug? Man muß jene AfD meiden wie die Pest, heute paßt eher das Corona-Virus, gleichzeitig sogenannte Protestwähler davon überzeugen, daß niemand in diesem Land Nazis will. Punkt.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Politik