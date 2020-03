Warum lacht er so?

So hämisch.

So schadenfroh.

Über den Tod.

Ein Fresser weniger.

Für ihn mehr Brot.

Schämt er sich nicht?

So ein Christ.

So ein Bösewicht.

Über alle Maßen.

Über die Nächstenliebe.

Über die Jesus Worte nicht vergaßen.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte