Sie trafen sich

in der Wirtsstube

weit oben,

die Zeit und

die Umtriebigkeit,

dem Gipfel nah,

tranken Kaffee Luz

viele Tage,

vergaßen und wußten

alles über sich

und den anderen,

wurden zur

umtriebigen Zeit

beim Kaffee Luz,

dem Himmel fast nah,

lernten zu schweigen,

halfen der Stille,

sich auszubreiten,

waren zeitig umtriebig,

und sich so nah

in der Stube des Lebens.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte