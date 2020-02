Finde den Zusammenhang,

nicht irgendwann.

Trau dir mehr zu,

sonst hast du keine Ruh.

Mut nur ein billiges Argument

eingegossen in Zement.

Manch Reise führt ins Leere,

am Wegesrand ich eine Scherbe aufkehre.

Erinnerung bleibt stets erhalten,

eher leise Töne widerhallten.

Welchen Zeiten wir entgegengehen,

was mag da noch alles geschehen?

Zukunftsängste sind für die Katz,

jedes Leben ein wahrer Schatz.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte