Heiß die Schokolade,

verflüssigt die Narbe,

ertrunken in Süße,

in Liebe vertraut,

die Flügel ausgestreckt,

bereit zum Fliegen

in unseren Traum,

du weißt doch,

es reicht nach unten,

in die Leere zu schau‘n.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte