Sein Bild aufstellen

Und da kamen sie gelaufen,

um sich an den Bildern zu berauschen,

als die Ausstellung wurd‘ eröffnet,

Sekt und Orangensaft gab‘s massenhaft,

sie beugten sich vor, gekrümmt ihre Haltung,

Farbe, Pinselführung, Initialen, Namen,

wer hat‘s gemalt, kenn‘ ich den oder die,

gelockert die Stimmung, der Kopf gebeugt,

sowas kann ich auch, ist doch einfach,

Farbe draufgeklatscht, verschmiert,

betitelt, unterschrieben, und ich bin wer,

und so kommen sie stets gelaufen,

um sich an ihrem Neid zu berauschen,

wenn die Aufstellung ist eröffnet,

Egoismus, Überheblichkeit gibt’s massenhaft.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte