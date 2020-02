Merkels Erbe

Janz ohne Scherz,

es kandidiert der Merz.

Hand aufs Herz,

welch Hype, welch Terz.

Mit jenen ollen Kamellen

sollt‘ er zerschellen,

gutgläubige Wähler verprellen,

ohne sich dabei zu verstellen.

Neoliberal geprägt der Black-Rock-Mann,

wat der angeblich so alles kann,

ziehen Kollegen mit ihm an einem Strang,

welch christlich geprägter Klang.

So was will wohl Kanzler werden,

uns die Laune mächtig verderben,

rafft auf des Merkels Scherben,

um am Ende blaun sich zu färben?

Dem Merz ist alles zuzutrauen,

der mißachtet Frauen,

Rentner sollen am besten nicht ergrauen,

aufgepaßt, besser sehr genau hinschauen!

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte