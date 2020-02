Stilles Gebet

Lieber Gott im Himmel,

hab noch schnell gebetet

vor lautem Kirchengebimmel,

laß die Menschen mehr friedlich sein,

nicht nur so zum Schein,

auch hat Berta keineswegs Recht,

weil abends ward mir schlecht,

der Rudi hat’s zu doll mit mir getrieben,

ich möchte‘ aber keine Kinder kriegen.

Lieber Gott an Regentagen,

hab noch schnell gebeichtet,

muß dir was wichtiges sagen.

Warum stehst du mir nicht immer bei,

so wie kürzlich des nachts um drei?

Hätt‘ meine Schwester mich nicht gewarnt,

daß der Rudi hat zuvor Anita umgarnt,

das Kondom ich nie ihm geraten hätt‘.

Bertas Frühwarnsystem traf sich nett.

Lieber Gott auf Erden,

hab das Beten ausgelassen,

mit uns kann’s nichts mehr werden.

Seit zwei Jahren plagen mich die Kinder,

meine Trauer sieht fast jeder Blinder,

mit dem Rudi war’s schnell passé,

seine Versprechen tun mir nicht mehr weh.

Seitdem ich vom Glauben hab abgeschworen,

fühl ich mich wie neu geboren.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte