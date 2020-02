Gewusst wie

Groß war der Stuhl,

einem Thron gleich,

zum Zappeln lud er ein,

zum Fläzen, er war so breit,

und diese Lehnen

so einladend sich

dem Träumen hinzugeben,

wie verlockend der Wunsch

auch im Alter so einen Sitz

einem eigen wär,

und so leicht zu ergattern,

im Prinzip gar nicht schwer,

das trotzige Kind

wird zu Berufung,

ermüdet ob der ständigen

Belehrungen

jedem verstehen zu geben,

für jedermanns Traum

das Vorbild zu sein,

indem man alles abnickt,

was zum eigenen Vorteil,

und schon ist man König,

ach ja, der Stuhl, der Thron,

behäbig muß er wirken,

mächtiger als das Menschlein,

das sich darauf tummelt

und austobt,

auf diese Niedlichkeit

fällt jeder rein.

Doris Mock-Kamm

