Wer wollte nicht schon mal,

nur so zum Spaß,

es war nur ein Gedanke,

der ausreichte,

zu schmunzeln,

die Vorstellung

der Eier auf dem Boden,

gelblich weiße Masse,

die sich zäh verrinnt,

dieser Blick,

übrigens, er hat gegrinst,

schließlich,

nichts ist passiert,

ein bißchen schade war‘s doch,

daß ich ihm nichts

entgegengeworfen habe

zum Auffangen,

wie er so mit den Eiern

auf der Palette

mir entgegenkam,

ein wenig jonglierend,

unsicher zu Fuß,

so eine Gelegenheit,

ich hab’s vermasselt,

mir nicht gegönnt,

diese Schadenfreude,

aber ganz ehrlich,

es war eine gute Tat,

etwas nicht tun,

das ist auch was.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte