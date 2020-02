Mein Gesumm – mein Metrum

Dieses ständige Surren,

Flirren in der Luft,

Flügelschläge,

Heuschreckenschwärme,

Pulsieren der Sphäre,

Pendelschwingen,

Fledermausschwirren,

Vibrieren in der Zeit,

diese ständige Geräuschkulisse,

egal wo ich mich befinde,

diese Ventilatorenlaute,

diese Hintergrundmusik,

dies leise Geheule,

diese Lärmtortur,

Folterwerkzeuge für die Ohren

schleichen sich unverfroren

in deinen Rhythmus,

bestimmen deinen Takt,

rauben dir deine Metrik.

Die Zeit der Verteidigung

hat begonnen,

mein Metrum gehört wieder mir,

der Kühlschrank steht jetzt

hinter der Kellertür.

Doris Mock-Kamm

