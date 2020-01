Darf es ein bißchen mehr sein,

gerne,

ein Silbchen, ein Wort,

auf ein Wort,

muß man es verstehen,

das Palavern,

die Sonne scheint so schön,

Zeit will gefüllt werden,

Stille wiegt nichts,

keine Gedanken, die schwirren,

unruhig wird man da,

und sie hat gestaunt,

wirklich wahr,

das kleine Schwätzchen,

die neuen, alten Geschichten,

die muß man wissen,

was schadet ein bißchen mehr,

Zeit wiegt nichts,

Stille will gefüllt sein,

Schwermut, wer will sie tragen,

nein danke, nicht mehr,

gesättigt von der Leere,

der Inhaltslosigkeit der Wörter,

kein bißchen mehr,

stille Zeit darf leicht sein.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte