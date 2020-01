Türkei schützt Vergewaltiger von Minderjährigen

Frauenrechte gezielt mit Füßen treten

Was vor vier Jahren am Widerstand scheiterte, weil Empörung sich heftig ausbreitete, läßt sich heute mehr denn je versuchen, meint die Türkei mit dessen Pascha von Ankara, wohlweislich die „Familienehre“ argumentativ auf den Lippen.

Ein abscheulicher Gesetzesentwurf soll demnach Vergewaltigern Straffreiheit gewähren, in dem sie im Anschluß ihre Opfer heiraten. Unfaßbar, inwieweit das Patriarchat sich weltweit austobt, ohne es endlich auszubremsen und für immer von dannen zu jagen!

Noch im Januar erfolgt die Abstimmung

Selbstverständlich ruft jene dubiose Gesetzesvorlage Frauenrechtler weltweit auf den Plan, möge das Entsetzen wesentlich mehr anwachsen. So was nennt sich tatsächlich Zivilisation, in dem Peiniger solcher Straftaten ihre Sexualopfer per gesetzlich bestimmter Zwangsheirat danach weiter leiden lassen dürfen. Menschenrechte werden kurzerhand in Folterpraktiken legitimiert, die eine männliche Dominanz sich gesetzlich erlauben darf.

In einer Welt, in der auch die USA Frauenrechte zum Teufel jagen, angesichts einer uneinsichtig harschen Art wie The Donald sie an den Tag legt, gleichzeitig Rechtsextremisten jene frauenverachtende Praxis bevorzugen, sollte sich niemand wundern, daß jener Abschaum die Oberhand gewinnt.

Eine gezielt geplante Retourkutsche?

Hinsichtlich des Protestes, der jüngst in Istanbul sich zu artikulieren versuchte mit dem Protest-Tanz „Las Tesis“, den die Polizei noch im Dezember brutal gestoppt hatte? Davon kann man durchaus ausgehen. Frauenrechte sind halt unerwünscht im Sultanat Erdoğan, Männerdominanz wird viel eher gefördert.

Obendrein schwingt jene brutale Haltung mit hinein in die militärischen Vorhaben der Türkei, sich in Libyen verstärkt austoben zu dürfen, egal ob Friedensbemühungen tagen. Letztlich zählen Waffenexporte und langfristige Stellvertreterkriege, wie man unschwer in Syrien seit bald neun Jahren hinzunehmen hat.

Die Sure 4:34 offenbart ganz offensichtlich die Berechtigung, den Koranvers dahingehend auszulegen, Frauen hätten ihren Ehemännern nicht zu widersprechen, ihnen zu gehorchen, bei angeblicher Aufsässigkeit dürften sie gezüchtigt werden. Das macht sich das türkische Parlament zunutze, welch fataler Rückschritt, sollte jenes geplante Gesetz verabschiedet werden!

Lotar Martin Kamm

