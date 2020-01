Mal soeben die Füße vertreten,

weil der Kopf so raucht,

waren letztlich ungebeten,

so was keiner braucht.

Gedanken zügig kneten,

Eure ehrenwerte Durchlaucht,

Hilfebedürftige flehten,

so viel Haß in der Tat schlaucht.

Vergeßt unnötiges Beten,

weil nichts neues auftaucht,

sie feiern ihre dekadenten Feten,

mancher nach Leben haucht.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte