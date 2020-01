Das hat was

gemacht Sinn,

blind, taub, stumm,

ohne Gefühl,

keiner mir was übel

gemacht will,

die Freiheit

im Butterfaß,

meine Person

keinen Schaden

gemacht kann,

Glaube zu denen,

die nicht lang reden,

gleich fackeln,

AfD, Alles für Dich,

einmal braucht

gemacht wählen,

Geschichte

zu aller Wahrheit,

gerührt bin,

damit Ruhe

gemacht haben,

das hat was,

gemacht Sinn.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte