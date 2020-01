In diesem Moment

Jahre dauert er

Jahrhunderte

Mensch vernichtet Mensch

quält tötet foltert ermordet

Mensch Mensch

In diesem Moment

abgrundtief

die Gründe

Mensch vernichtet Mensch

gierig neidisch hassend

In diesem Moment

jetzt

immerdar

vernichtet

Mensch Mensch

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte