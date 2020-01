Prophetie, wo führt sie hin?

Und macht sie tatsächlich Sinn?

Wo doch jetzt ein neues Jahr beginnt,

weil die Zeit so schnell verrinnt.

Einerlei,

fühlen wir uns frei dabei,

den Blick in ne Glaskugel zu wagen,

nur zu, bloß nicht verzagen.

Was bereits im alten Jahr geschah,

macht sich im neuen erst recht rar.

Da wäre zum einen der Brexit,

manche meinen, igitt igitt,

immer noch dieses Problem,

dat der Brite sich nicht schäm‘.

Mit der Klimakrise ist längst nicht Schluß,

die meisten hausen weiterhin im Überdruß,

als ob nichts geschehen wäre.

Wer kann’s jenem trögen Haß erkläre?

Kein leichtes Unterfangen,

wo doch rechte Parolen überall prangen,

gar bis hinein in den Bundestag.

Woran das wohl lag?

Neuwahlen stehen vielleicht bevor,

weil die Union dies längst heraufbeschwor.

Schnell den Sozen alles anlasten,

schon klappern die Twittertasten,

weil ne neue Doppelspitze bei der SPD am Start,

in Thüringen manch Nazi an der CDU-Tür scharrt.

Zu allem Übermut gesellt mehr Rüstung sich hinzu,

schon wird daraus nen Schuh.

Denn wer von Friedensabsichten spricht,

den interessiert Krieg und Elend nicht,

Hauptsache man macht Profit,

hilfreich sind Fake News, der Hit.

So blicken wir besorgt ins neue Jahr,

wer der Politik glaubt, ist ein Narr.

Wer aber den Kopf in den Sand steckt,

den zu viel Mißmut reichlich neckt.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte