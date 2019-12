Kein Ziel verfehlt

Aufwachen, grübelnd erinnern,

was tags zuvor geschah,

ganz tief im Innern

manch Gedanke gebar.

Zweifel kommen auf,

wie meistern Probleme,

zu viele auf einem Hauf‘,

nicht für alles gibt’s eine Creme.

Lösungen liegen auf der Hand,

obwohl nicht gleich zu ersehen.

Dennoch kein Garant

für manch unerwartetes Geschehen.

Gespräche mögen hilfreich sein,

wenn Erfahrung mit im Spiel.

Du zögerst, fühlst dich noch klein,

verlier dabei nur nicht dein Ziel.

Am Ende lernst du doch schnell,

was das Leben von dir will.

Du stehst im Licht, strahlend hell,

verweigerst dich zu Recht jedem Drill.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte