Dieser gewisse Moment,

wenn der Reißverschluß klemmt,

nicht an dem Kittel, der Jacke,

beim Gegenteil von Pobacke,

also der am Hosenschlitz,

der bekanntlich vorne sitzt,

natürlich es pressiert,

wenn sowas passiert.

Dieser gewisse Moment,

wenn der Reißverschluß klemmt,

kein Weinen, Jammern nützt,

gleich stehst du in der Pfütz‘,

der Herrgott kann‘s nicht richten,

das mußt du allein mit dir ausfichten,

vergiß den Wunsch, den Erfinder zu köpfen,

kauf dir in Zukunft Hosen mit Knöpfen.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte