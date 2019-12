Ein Tag war es,

ohne Bedeutung,

ich fror nicht,

warm wird es mir

gewesen sein,

obwohl auch dies

ohne Bedeutung,

zu Fuß war ich,

was spielt das für

eine Rolle,

keine,

Tage ohne Bedeutung

gibt es viele,

sie spulen sich ab,

waren nie auf Band,

werden Flusen,

im Alter verstopfen

sie den Geisteszustand,

eine Berührung,

Staub flog auf,

und wieder berührt,

und gespürt,

ein Windhauch

elektrisiert,

aufgeladen

fühlen sich alle Tage

ohne Bedeutung,

durch deine Umarmung,

so war es früher,

so ist es heute,

Tage sind

ohne Bedeutung,

wenn ich nicht

in deinen Armen lieg‘.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte