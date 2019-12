Wirklich nicht bekannt

Er kann sagen, was er will,

stets sind alle still,

flüsternd oder drohend,

sie ihn mit Applaus belohnend.

Rücksichtlosigkeit ist sein Begehr,

genau dies lieben sie sehr.

Er kann sagen, was er will,

stets sind alle still,

sein Erfolgsrezept ist einfach,

nur er weiß was Sach‘.

Er stellt sich als gottähnlich hin,

handele in dessen Sinn.

Er kann sagen, was er will,

stets sind alle still,

er weist hin auf das Böse,

auf Verachtung fürs Religiöse.

Voll Zorn darf er hetzen, fluchen,

deshalb sie bei ihm Zuflucht suchen.

Er kann sagen, was er will,

stets sind alle still,

jahrhundertelang auf diese Weise

Menschen geschickt auf die Reise,

zu Terror, Krieg, Verdammnis.

Das ist nun wirklich kein Geheimnis.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte