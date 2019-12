Es war nicht neulich,

viele Jahre ist es her,

die ersten Frühlingstage,

Lebensfreude umgarnte

die Menschen,

grüßten sich freundlicher,

lächelten mehr,

manche tänzelten gar,

so schien es mir,

lauter vernahm

ich ihre Stimmen,

nicht prahlend,

eher melodisch heiter,

viel befahren war

die Turmstraße

momentan nicht,

die Berliner schlenderten

durch die Straßen,

auf die Fahrbahn

werde ich geschubst,

mein Kind an der Hand,

Judensau,

dich hat man vergessen

zu vergasen.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte