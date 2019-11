Flirrender Mondschein taucht

den See in glänzende Steinchen,

sanft murmeln Wellen

an der alten Ufermauer

über märchenhafte Wesen,

berauschende Melodien

über wandelnde Sphären,

bis die Sonne alles Ungefähre

füllt mit brennendem Staub.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte