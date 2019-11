Heute, echt jetzt

Warum gerade jetzt?

Heute!

Nach so vielen Jahren?

Vorsichtig, fast zärtlich

habe ich dich behandelt,

selten in den letzten Monaten

dich in Anspruch genommen,

dich wie einen Schatz gepflegt,

im Wissen,

irgendwann wird es passieren,

aber jetzt, heut‘ ist das Date!

Warum gerade jetzt?

Heute!

An so einem wichtigen Tag?

Wie kann ich mich frei fühlen,

wenn nur Fremdes mich umgibt,

nichts Vertrautes an meiner Haut,

stets und zu allem passend,

wir waren ein gutes Team,

du mir ein zweites ich warst,

zerrissen, dein leichter Blusenstoff,

echt jetzt, ich lauf‘ gleich Amok!

Doris Mock-Kamm

