Zum Vierjährigen von Makadomo (Querdenkende)

Jubiläen haben manchmal auch etwas ergreifendes an sich, offenbaren sie doch einen zurückliegenden Zeitraum, es wird einem bei genauerem Hinschauen bewußt, was da inzwischen alles geschah. Mit Blick auf statistische Zahlen erst recht, aber die ersparen wir uns mal lieber. Wer in den Reiter Kategorien hineinschaut, wird fündig, wieviele Themen vorhanden sind.

Am 16. November 2015 ging dieses Blog ins Internet, WordPress sei Dank ohne große Komplikationen, kurz nach dem Pariser Terroranschlag, über den ich natürlich schreiben mußte. Seit dem 01. Dezember 2015 handelt es sich um eine Site mit der generischen Top-Level-Domain „.com“.

Am 31. August erfolgte eine Namensänderung, wir entschieden uns dafür, Querdenkende als Seitennamen aufzugeben, um sie Makadomo zu nennen, hauptsächlich weil innerhalb sogenannter Querfront sich gerne rechtsradikales Gedankengut einschlich. Diesen fragwürdigen Beigeschmack wollen wir mitnichten bedienen.

Wir wurden in nahezu allen Ländern der Erde gelesen, u.a. auch einmal im Inselstaat Vanuatu aufgerufen, nordöstlich von Australien gelegen, welcher zu den pazifischen Inselgruppen Melanesiens zählt.

Werbeanzeigen