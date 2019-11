Luft ein wenig,

das stört nicht mehr

mit der Zeit,

so eng mit sich

und anderen stört

keine Beinfreiheit,

Schlaf im Liegen,

zusammen mit Verbrechern,

Mördern, ja Mördern,

wer weiß schon,

das Mädchen singt,

selbstvergessen,

Tarnung,

Männer, Frauen, Kinder,

Tarnung,

Rätselraten,

betroffene Gesichter,

Kopf leicht gesenkt,

vertieft,

er hustet wieder,

Betrüger, Vergewaltiger,

Ladendieb,

alle zusammen in einem Raum,

Absicht, pure Absicht,

Lauern, gegenseitiges Belauern,

erspart Verhöre,

Personenwechsel

in willkürlichen Abständen,

es soll Orte geben

mit minütlichem Austausch,

damit keine Freundschaft

aufkommt

zwischen all den Banditen,

den menschlichen Nieten.

Jemand zugestiegen,

die Fahrkarten, bitte.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte

