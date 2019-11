Tempo 100 in Niederlande Signal gen Klimawandel

Wann folgt endlich Deutschland?

Was hierzulande endlose Debatten auslöste und letztendlich zu keiner Einigung erfolgte, lösen die Niederlande, indem dort tagsüber ein Tempolimit 100 beschlossen wurde. Allerdings sei noch unklar, ab wann dies gelten solle. Erwartungsgemäß hat der Verband der niederländischen Autohändler (Bovag) den Beschluß kritisiert.

Tatsächlich dürfte die Erneuerung nicht unbedingt bei vielen Autobahnabschnitten greifen, weil es bereits etliche gibt, wo längst ein Tempolimit von 100 km/h gilt. In diesem Kontext dürfte wieder die Diskussion aufflammen, wann hierzulande endlich die Bundesregierung entsprechende Maßnahmen ergreift. Die stoische Haltung des CSU-geführten Verkehrsministeriums sollte daher unbedingt neu überdacht werden.

In nahezu ganz Europa Tempolimits auf Autobahnen

Ein kleines Dorf leistet Widerstand – so der Beginn der Asterix und Obelix-Comics – übertragen auf die Verkehrspolitik darf auf deutschen Autobahnen oftmals ohne Tempolimit gerast werden, was interessiert die deutsche Auto-Lobby irgendwelche Umweltbedenken oder gar eine Klimakrise. Hauptsache der Profit stimmt.

In Lettland beträgt das Tempolimit 90, in Norwegen 100, in Estland 110, in vielen 120, in den meisten der Richtwert 130. Was heißt das im Klartext? Deutschland leistet sich jenen Luxus auf Kosten der Umwelt, des Klimawandels. Von Einsichtigkeit deutscher Politik keine Spur, was ebenso die Klimapolitik anbelangt. Insofern unterstreicht jene Haltung das eigene Unvermögen.

SPD windet sich, um Koalitionstreue nicht zu gefährden

So auch die unübersehbare Haltung zum Antrag der Grünen, wenigstens ein Tempolimit 130 durchzusetzen. Der Bundestag lehnte ihn kurzerhand ab, was durchaus absehbar war, obwohl die knappe Mehrheit der Bevölkerung einem Tempolimit zustimmt. Welch Paradoxum, oder?!

Von einem ernsthaften Willen, den Klimaschutz zu berücksichtigen, kann somit keine Rede sein. Wie lang mag das noch gutgehen, zumal nicht nur FFF mit Greta Thunberg an deren Spitze die verantwortliche Politik zu Recht anmahnt, sondern obendrein immer mehr Menschen endlich begreifen, wie dringend notwendig Handlungsbedarf besteht.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Umwelt

