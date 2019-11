Weckkonzert in Kreuzberg 1977

Herr Suter stampft gegen fünf aufs Klo,

acht Treppenstufen muß er runter.

Kein Wecker könnte pünktlicher sein,

schnell schlüpf ich aus der Tür,

acht Treppenstufen hoch auf Zehenspitzen.

Beeilung ist angesagt, bevor Frau Krämer

Viertel nach fünf durch diese Klotür will,

dann lieg ich wieder im noch warmen Bett

im Halbschlaf bis gegen fünf Uhr dreißig,

Frau Suter schlürft mit Putzzeug nach unten.

Während ich in der Küche Wasser erwärme,

auf der Treppe nach oben, unten reges Treiben,

poltern, klopfen, krakeelen, auch wir in Eile,

entspannt wird gefrühstückt mit Treppenmusik,

so einen stimmgewaltigen Chor gibt es sonntags nicht.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte

