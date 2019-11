Thüringer CDU auf äußerst fragwürdigem Kurs

Mohrings Taktiererei untragbar

Wer innerhalb der CDU die christlichen Werte über Bord schmeißt, begeht Verrat an der Partei. Das könnte man jetzt generell als Maßstab für diese Volkspartei ansetzen, dann erübrigt sich eigentlich jedwede weitere Diskussion, weil es unzählige Beispiele gibt, wo bei Christdemokraten, übrigens gleichwohl bei der CSU, ihr C im Parteinamen nicht mehr als würdig zu bezeichnen wäre.

Hierbei geht es aber um Abtrünnige in der Thüringer CDU, die allen Ernstes Gespräche mit der Nazi-Partei AfD fordern. Ein NoGo, dennoch verhält sich Mike Mohring zögerlich, der CDU-Landrat Werner Henning äußert sich dazu: „Mohrings Blinken zur AfD ist unerträglich“. Recht hat er.

Schnellebigkeit in der Politik

Dies offenbart sich mal wieder innerhalb weniger Tage. Hatte noch Mike Mohring beteuert, eine Kooperation mit der AfD auszuschließen, zählen jetzt machtpolitische Erwägungen, gar mit den geheimen Stimmen von AfD-Abgeordneten den Sessel des Ministerpräsidenten erklimmen zu wollen. Daß dies Werner Henning rügt, ist mehr recht als billig.

Mike Mohring verrät somit die eigene Linie, als er noch vollmundig in Markus Lanz’ Talkshow sich als konsequenten Politiker präsentierte, mit der AfD nicht zu verhandeln. In der Tat ein äußerst schädlicher Kurs für die CDU, die ohnehin immer mehr Stimmen verliert, nicht nur landesweit, sondern auch bundesweit, unabhängig davon ob man ohnehin bei dieser Partei von einer Volkspartei sprechen darf. Im Grunde genommen gibt es gar keine.

Wendehälse schädigen das Vertrauen der Wählerschaft

Um gleichzeitig besonders jenen Nazischergen Stimmen zu verschaffen. Unfaßbar, was da gerade hierzulande geschieht. CDU-Politker wollen mit Nazis kooperieren! Sicherlich wird genau das kleingeredet, man flüchtet sich in Ausreden, die AfD sei konservativ, sogar volksnah. Das Gegenteil ist aber der Fall, wer sich deren Parteiprogramm vergegenwärtigt!

Ganz abgesehen von etlichen in dieser Partei, die gar keinen Hehl daraus machen, mit Nazis zusammenzuhängen, denselben Shitstorm überall von sich tönen. Der politische Schaden ist enorm, darüber sollte auch die Bundes-CDU sich im Klaren sein. Wenn jetzt nicht postwendend ein wesentlich deutlicheres Machtwort kommt, muß man den Demokratiewillen in diesem Land in Frage stellen.

Lotar Martin Kamm

