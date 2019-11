Entsiffung des Kulturbetriebes – ein Affront

Herbert Grönemeyers Slogan soll aufmerksam machen auf seinen Song “Fall der Fälle”, wo auch die Parole erklingt. Das gilt generell und natürlich im Kontext zur Kunst und Kultur. Die wird gerade in AfD-Zeiten erheblich angegangen, Stephan Brandner hatte bei der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Udo Lindenberg diesen als „Judaslohn“ geschmäht. Das ließ Claudia Roth nicht gelten, nimmt Udo Lindenberg gegen die AfD in Schutz.

Ausgerechnet, wo doch sie selbst als auch Cem Özdemir seitens mutmaßlichen Rechtsextremen Morddrohungen erhalten hatten, was jetzt parteiübergreifende Bestürzung hervorruft. Eine selbstverständliche Reaktion, vielleicht mit einem wehmütigen Blick gen deutsche Justiz und Ordnungshüter etwas zu spät.

Trotz mancher Kritik, die durchaus berechtigt ist, sollte man spätestens jetzt wesentlich härter durchgreifen, die Zeit rennt, weil eine militarisierte Entfesselung jener rechtsextremen Kräfte genügend Möglichkeiten hat und auch kennt, um den ohnehin schon stattfindenden Terror vehementer fortzusetzen. Kein Millimeter nach rechts, das gilt!

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Kurznachrichten

Werbeanzeigen