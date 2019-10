Mir ist so über,

und überhaupt,

nicht gut gelaunt,

bin es überdrüssig,

hören zu müssen,

niemand soll überhören,

fast ein Viertel Wähler

zu Nazis dazugehören,

die nicht überlegen,

was Faschismus bedeutet,

Seelenausbeuter,

mit denen reden,

zuhören,

sogar übernehmen

deren Wortschatz,

überheblich,

arrogant,

mafiös,

ein Vorwand,

allerhand,

denen Sprache überlassen,

überwiegend,

um nicht irgendwann

allein dazustehen.

Mir ist so über,

ich hielt euch

für klüger,

sich zu stellen

gegen antidemokratische

Ideologie,

geschieht aus Überzeugung,

niemals eine Verbeugung

vor machtgeiler Idiotie.

Doris Mock-Kamm

