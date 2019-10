Bröckelnde Mauern

In den verwinkelten Gassen des Schicksals

gibt es ab und an niedrige Mauerreste,

die die Fläche des Himmels vergrößern,

es ermöglichen, an manchen Stellen

überwucherte Gärten zu betrachten.

Ein erhabenes Gefühl der Weite,

als absolute Vollkommenheit

erscheinen die verwilderten Irrwege,

meine Lippen formen einen Kußmund,

die Nasenlöcher blähen sich auf.

Durch die Ohren säuselt eine Ruhe,

ein rauschender Wind der Stille,

der mich hineinzieht in eine Muschel,

auf der Brust die ganze Last der Welt,

in eine Enge versunken, ohne Macht.

Es gleicht einem Bildnis des Erwachens,

gemalt aus den Quellen des Erinnerns,

ein Strudel ergreift Geist und Seele,

der mich über den Boden schwebend

hineinzieht in den Verlauf meiner Welt.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte

Werbeanzeigen