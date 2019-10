Extinction Rebellion stört Verkehr in Berlin

Ebenso zeitgleich Proteste am anderen Ende der Welt

Ziviler Ungehorsam, gewaltfrei, eine der bestgeeignetesten Protestform, um möglichst viel Aufmerksamkeit zu erhalten, gerade in Zeiten politischer Gleichgültigkeit und Ignoranz ein überlebensnotwendiges Signal die Bevölkerung wachzurütteln. In Berlin startet Extinction Rebellion entsprechend mit ihrem Protest.

Was mit Fridays For Future wesentlich mehr Menschen mobilisieren vermochte, versucht ebenso XR hierzulande nunmehr im größeren Stil. Die Graswurzelbewegung beginnt zwar heute in Berlin mit ihrem Protest, allerdings sind im Laufe der Woche noch weitere Protestaktionen weltweit in anderen Hauptstädten vorgesehen.

Politisches Versagen ruft dringenden Aktionsbedarf hervor

Die von Gail Bradboock und George Barda vor rund vier Jahren ursprünglich ins Leben gerufene Gruppe Compassionate Revolution, in Folge Rising Up! genannt, um schließlich als Extinction Rebellion in Erscheinung zu treten, legt sehr großen Wert darauf, daß jetzt endlich die Politik Ernst macht mit der Klimapolitik.

Insofern mahnt sie das viel zu lasche, nahezu wirkungslose Klimapaket der Bundesregierung genauso an wie die übliche Verhaltensweise, die weltweit den Ernst der Lage verkennt. Die Proteste sollen so lange fortgesetzt werden, bis die Regierungen angemessen reagieren, läßt die Gruppe verlautbaren.

Mittags will Carola Rackete eine Rede an der Berliner Siegessäule halten

Kreative Ideen hat XR zugenüge, um viele Menschen in der Hauptstadt zu erreichen. Im Gegensatz zu FFF riskiert die Bewegung allerdings Gesetzesbrüche, wenn auch mit friedlichen Mitteln. Man darf gespannnt auf die Rede von der Seenotretterin Carola Rackete sein.

Christian Lindners Intervention, die Gruppe würde offen die Demokratie in Frage stellen mit totalitären Äußerungen, dürfte nicht unbedingt verwundern. Anstatt eigene Verfehlungen zu überdenken, versucht man dermaßen simple Argumente aufzuführen. Selbstverständlich müssen friedliche Proteste auch eine Demokratie kritisieren, die das Leben auf Erden dermaßen fahrlässig und ignorant gefährdet.

