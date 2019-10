Sich auf dem Kieker haben,

sein Ich sehen

durch eine kleine Linse,

jede kleinste Narbe,

feinste Zuckungen

erspähen,

wie ich es liebe,

so fern,

so nah,

verschieden

im Hier und Jetzt,

auf Konfrontation aus,

um keine Antwort verlegen,

mal im Leben, mal im Sucher,

nicht immer in der Mitte,

aber immer treffe ich mich.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte

