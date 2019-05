Er paßt absolut genau,

von allen Seiten akkurat

ins Bild,

ohne menschlichen Rat

schwimmt der Fisch

in die Kameralinse,

stoppt sekundengenau,

in richtiger Pose,

dein Photo,

ein Naturtraum,

in Freiheit lebend,

und so viel Ahnung

von Bildaufbau,

goldener Schnitt und so,

ohne Studium,

Doktortitel,

möglicherweise

ausgerüstet

mit einem Chip,

ein schwimmender Roboter,

deshalb kann er’s so genau.

Nafia

Kategorie: Gedichte

