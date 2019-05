Dein Lachen, gerne ließ ich mich von dir umfassen.

Deine Tränen schmiegen sich noch heute an mich.

Leuchtende Augen, bunte Tropfen, deine Gefühle,

Reflektoren in den Jahren unserer stummen Zeit,

blinken in all den vorbeisegelnden Stunden

zu deinem Hafen der bewahrenden Mütterlichkeit.

Nafia

