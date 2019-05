Lange hab ich dich nicht mehr geseh’n,

verschwommen im Alter ich dich wahrnehm’.

Bildnis aus gelebten Zeiten der Jugend,

was interessierte dich Moral und Tugend,

nach jetzt stand dein Sinn, dein Streben,

dafür ließest du Konventionen erbeben.

Ich erinnere mich sehr gut an dies frühere Ich,

im Nachhinein danke, du führtest mich

die Strecken, die Unbezähmbare wählen.

Wer kann schon so lange auf sich zählen?

Nafia

Kategorie: Gedichte

