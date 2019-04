Trennung ohne Schmerz

Alles Banane, deine Argumente,

zahl mal besser Alimente.

Klatsch bloß nicht in die Hände,

ich mal’s an Tisch und Wände.

Und warte bestimmt nicht bis zur Rente,

rufe bald mal lieber die Polente.

Auch wenn ich in deinem Bette pennte,

nach manch Liebesnacht flennte,

ich mich dennoch von dir trennte.

Keiner folgt deinem Regimente,

weil’s stört, jenes dekadente,

permanent Turbulente,

fast so wie im Parlamente.

Viel verpennte Elemente,

im Schein vehement Präsente,

am Ende verbleibt nichts vom Fundamente.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte

