Willige Verteiler

Nicht sozial

ist euer Ideal,

Uniform

eure liebste Norm.

Und ihr anderen,

ihr auf dem Sofa Gestrandeten,

ihr singt: „Atemlos“, wo auch immer,

und schon belegen sie euer Zimmer.

Der Charme der Andersartigkeit

geht euch zu weit,

parieren, parieren,

Meinungsfreiheit isolieren.

Und ihr anderen,

in so vielem Bewanderten,

haltet bei Sticheleien den Atem an,

prustet den Stuß an jede Wand, Mannomann.

Hört endlich auf, Steigbügelhalter zu spielen

von Parolen, Hetze, Häme und Lügen,

die menschenverachtender nicht sein können,

verteilt Ideen, anstatt Idiotien nachzuflennen.

Nafia

Kategorie: Gedichte

