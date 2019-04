Er hat ´nen Anhänger,

mit dem transportiert Chris

nicht irgendwas oder irgendwer,

er dient ausschließlich

seinen Spaßzwecken,

um Aufmerksamkeit zu erwecken

bei der Damenschaft,

Handwerker mit Muskelkraft.

Aber er hat noch ´nen Anhänger,

nicht irgendeinen, irgendwelchen,

einen ganz speziellen aus Silber,

drauf ein Surfer in den Wellen,

schließlich trägt man heutzutage

keine Dauerwellen mehr,

aber Wellen jeder Art

schätzen Frauen sehr.

Doch für Chris nicht genug,

zwei Anhänger sind für einen Tunichtgut,

nicht für irgendwen oder irgendwer,

schließlich ist er Teilzeitschäfer nebenher,

ein treuer Hund begleitet ihn,

egal auf welcher Tour, er stets neben ihm.

Damit alle ihn erkennen,

Anhänger überall er angebracht,

an den Hänger,

an die Halskette,

am Hundegeschirr,

an seinen Klamotten,

um viel Anhänger anzulocken,

ob mit oder ohne Locken,

und schon rast eine große Anhängerwelle,

Anhängerschaft vergrößert sich schnelle.

Chris weiß,

es reicht,

einen Aufhänger zu haben,

und schon braucht man sich über

tausende Fans, Anhänger nicht zu beklagen,

schon ist man wer,

nicht irgendwer,

sondern Chris mit den Anhängern,

der absolute Hammer unter Fanfängern.

Nafia

Kategorie: Gedichte

