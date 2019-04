Wortrauschen

Sie sagte nichts,

nicht weil sie nichts zu sagen

gehabt hätte,

sich nicht artikulieren konnte,

die Themen ihr fremd waren

oder nicht interessant genug,

sie schwieg,

tauchte unter in

wörterrauschenden Sätzen,

in das murmelnde Lautgewirr

sprudelnder Texte,

in das Getöse spritzender

Silben,

die in alle Richtungen

ihre Buchstaben verteilten,

sie sagte nichts,

weil sie versunken

in Sprachmelodien

sich treiben ließ,

Begriffswellen sie

durch Schriftzeichen

forttrugen,

sie sagte nichts,

stand auf,

klatschte in die Hände

und verließ unter

tonloser Ruhe

das Restaurant.

Nafia

Kategorie: Gedichte

