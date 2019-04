Facebook zurechtbiegen?

Hab noch schnell auf FB geschrieben,

Antwort, es sei manches übertrieben.

All die Fakenews, all die Lügen,

jeder will jeden betrügen.

Trolle genießen es in vollen Zügen.

Worin mag da ein Sinn wohl liegen?

Wir werden uns trotzdem nicht verbiegen.

Doch etliche meckern wie Ziegen,

bei kontra tust du von ihrem Profil fliegen.

Mannomann, können die nie genug kriegen?

Das Motto lautet: stets siegen.

Wir wollen was damit anschieben?

Ihr sollt nicht hassen, sondern lieben!

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte

