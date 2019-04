Etikettenschwindel

Modisch, weil melodisch,

denken sie, denken sie?

Manche nehmen Klebeetiketten,

das sind die vermeintlich Netten,

einige outen sich als die Harten,

trainieren gern mit Spaten

und allerlei Gerätschaften,

um ihr Publikum an sich zu haften,

außerdem gibt es noch

die aus einem versteckten Loch,

egal ob unterhalb, daneben,

Hauptsache versteckt eben,

sozusagen im Geheimen

Menschen an sich leimen.

Das ist modern. Tatsache.

So steckt man heute sie in die Tasche.

Wen, warum? Blöde Fragen!

Alle, die sich gern lassen tragen,

alle, deren Charakter eingeknickt,

oder besser ausgedrückt,

alle, die auch mal Opfer spielen wollen,

mal auf ´ner großen Bühne rumtollen,

mal Aufmerksamkeit erhaschen,

mal am großen Kuchen naschen,

die lassen sich in Taschen stecken,

um die Welt am Arsch zu lecken –

einmal reingefallen in den Sack,

durch die Straßen gezogen und zack –

wird gebrüllt, getrampelt, getobt,

wer am lautesten lärmt wird gelobt.

Sprachchöre durch die Städte ziehen,

Orden hagelt`s für die besten Melodien.

Modisch und melodisch soll es sein?

So macht man heute Menschen klein.

Denken sie. Denken sie?

Keine Satire. Kein Witz. Keine Ironie.

Haltbarkeit von Etiketten ist eine begrenzte,

übrig bleibt, was einst ölig glänzte

wie der Saubermänner ihr Wort,

schwarz-braune Flecken an jedem Ort.

Hören sie! Sehen sie! Handeln sie –

jetzt ist noch Zeit zu stoppen diese Maschinerie.

Nafia

