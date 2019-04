Wolkenlicht

Du zählst auf mich,

verzählt hast du dich.

Duster soll es werden,

eingepfercht die Herden.

Kontrolle

über die feinste Wolle.

Nie mehr blauer Himmel,

überall lauern Schimmel.

Wölfe in Wirklichkeit,

zum Sprung bereit.

Dezimieren Masse,

vor allen Dingen Rasse.

Gülle, Gülle, Gülle,

in Hülle und Fülle.

Ein stinkender Haufen Mist

gekramt aus ´ner alten Kist´.

Zähl weiter deine Schafe,

versinke in ewigem Schlafe.

Taugenichtse

berufen sich auf Märchengeschichte.

Wer keinen Geist und Phantasie,

der verschmäht jede Utopie.

Blühende Wiesen

stürzt dich in Krisen.

Zu unübersichtlich die Vielfalt,

Rettung die Einfalt.

Verdunkelt das eigene Herz,

belebt mit anderer Schmerz.

Die Wolken dort oben

gefüllt mit tausenden Mikroben.

Geistesblitze lodern,

sie scheinen dich zu überfordern.

Nafia

