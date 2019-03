Geboren,

im sich öffnenden Licht,

aus tiefem Schlaf

erwacht in Kälte,

sanfte Wellen

brechen tosend

an nadelspitze Felsen,

schrill klingen Töne,

überall laut,

ich greife Luft,

sanft wie Flaum,

verliere Atmung,

vermisse den Takt,

das Trommeln,

das so nah,

sanftes Wiegen,

schützende Enge,

die um mich war,

Schrei,

ein Beben,

auserkoren.

Nafia

Kategorie: Gedichte

