Rechter Terror sammelt sich

Demokratie im Visier militanter Kräfte

Phobien haben oftmals einen Hauch von Endgültigkeit, gleichwohl stets Chancen bestehen, ihnen vehement entgegenzutreten. Manche versuchen es mittels Ignoranz, Hinwegsehen, frei nach dem Motto, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, man solle daher jenen rechtsradikalen Kräften keine Bühne geben, sie würden viel zu wichtigtuerisch agieren.

Natürlich ist dem so, wer die Parolen jener Verirrten betrachtet, obendrein kann niemand ernsthaft einfach das Ganze unter „ferner liefen“ abhaken, gerade der jüngste Terroranschlag in Neuseeland hat das aufgezeigt. Daß hinter den Kulissen Seilschaften, ein verzweigtes Netz weltweit rechtsradikaler Kräfte sein Unwesen treibt, plant und gezielt handelt, kann wohl niemand abstreiten, der sie genauer beobachtet, auch wenn ein Martin Sellner das brüsk von sich weist, weil die Polizei nach einer Verbindung zwischen ihm, den Identitären und dem Christchurch-Attentäter sucht.

Sie wissen ganz genau, wie man Staaten aushöhlt, verunsichert

Betreiben länger schon jenes bösartige Spiel der Hetze, leben immer ungenierter ihren Rassismus aus, Hate-Speech ist inzwischen überall in den Social-Media bis weit hinein in der Tagespresse bei Kommentaren angekommen, prägt auch den Schulalltag, bestimmte Gegenden, manches Elternhaus. Die Gesellschaft tut sich schwer damit, gerade in Zeiten sozialen Abbaus, ein Unterfangen ungeahnten Ausmaßes, was auch die meist tatenlose Politik mit zu verantworten hat.

Im Herbst letzten Jahres verlautbarte nicht zufällig Hajo Funke, daß Teile rechtsradikaler Minderheiten zu allem fähig seien, bei freundlicher, wachsender Unterstützung, seitens etlicher geistiger Brandstifter von der AfD und anderen fühlen die sich erst recht berufen, tatkräftig aufzufallen. Im ganzen Land wurden Rathäuser aufgrund rechtsextremer Bombendrohungen evakuiert. Generalprobe vor dem Ernstfall? Wenn schon in der Polizei, beim Militär manche ihr neonazistisches Gedankengut unerschrocken zum Besten geben, darf man sich schon Sorgen machen, mittels Wegschauen lösen sich derartige Entwicklungen nicht einfach in Luft auf.

Stille Geldgeber greifen gezielt ein – Faschismus wieder salonreif?

Was AH viel zu groß machen ließ, kann sich schneller wiederholen, als einem tatsächlich lieb sein dürfte. Sicherlich, wir sind gebildet, genießen Geschichtsbewußtsein, in Westdeutschland gibt es seit bald 74 Jahren demokratische Verhältnisse, Parteien bestimmen über das Wohl der Menschen, keine Despoten wie in der Türkei, jüngst in Brasilien. Dennoch driftet Europa nach rechts, in den USA wütet ungestraft ein Rassist wie The Donald, der obendrein für weltpolitische Unruhen sorgt, denkt man an dessen zweifelhafte Anerkennung der Golanhöhen. Friedliche Absichten schauen anders aus!

Daß rechter Terror alle möglichen Mittel und Wege ersinnt, konnte gerade noch rechtzeitig die aufmerksame französische Polizei im Spätherbst des letzten Jahres verhindern. Alles kein Hinderungsgrund, kontinuierlich jene Rechtsradikalen gezielt per größeren Geldsummen zu bestücken, sie mit aufzubauen. Das mag man auch Herrn Putin unterstellen, denn nicht zufällig besuchen AfD-Politiker, Herr Orbán oder Herr Strache und Co. den aalglatten Macher im größten Land der Erde.

Das hat mitnichten mit Verschwörungstheorien etwas gemein, sondern mit beobachtenden, gesundem Menschenverstand. Die Rolle Trumps sollte trotz dieses Mueller-Reports keineswegs verkannt werden. Zu viele unbeantwortete Fragen verbleiben. Indizien, daß Faschismus längst wieder salonreif ist, zumindest in anderen Ländern unter anderen Vorzeichen, oftmals kaschiert, heruntergespielt?

Lotar Martin Kamm

