Rhinozeros an Rhinozeros

auf den Straßen,

Synonym für überall,

Trottel folgt Trottel,

marschierend pöbeln sie,

wobei die Deppen

nicht zu fürchten sind,

die spielen nur gern

die Ungeliebten,

Unzufriedenen,

und in der Masse

walkt es besser,

die Narren in Schlips und Anzug,

getarnt als Persönlichkeit

die Häme als Schalk titulieren,

ihr simpelstes Machtinstrument

ist Angst zu verbreiten,

Denunziation nennen sie Satire,

das sind die zu fürchtenden

Rhinozerosse,

die Menge hängt an ihren Lippen,

vom goldenen Kelch wollen sie nippen.

Die Nashörner, Rhinocéros,

wie treffend Eugène Ionesco,

kein absurdes Theater,

nicht doch, Realität.

Rhinozeros an Rhinozeros,

noch grölen sie, dürfen toben,

sobald die Gecken auf

die Bühne gehoben,

werden die Tölpel

wieder hinter Gattern abgeschoben.

Nafia

Kategorie: Gedichte

