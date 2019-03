Der Spiegel klar sieht

Ich habe kein Interesse

an deiner Fresse,

bleibe mir fern,

das habe ich gern,

dein Gegröle

drückt meine Seele,

dein Haß

ohne Unterlaß,

deine egoistische Gier

ohne jedes Gespür

für Empathie,

du bist ein hirnloses Vieh,

im Leid anderer zu suhlen,

um nach Anerkennung zu buhlen,

nein, du bist kein toller Hecht,

noch bist du im Recht,

jeder soll sich vor dir bücken,

den Hut zücken,

nicht in deine Augen sehen,

vor dir in die Knie gehen,

ich ekle mich vor dir,

warum stehst du noch hier,

ich sag dir als dein Spiegelbild,

du machst mich fuchsteufelswild.

Nafia

Kategorie: Gedichte

