Wertvollstes Geschenk

Was ich nicht versteh´,

egal ob ich Gott oder Götter anfleh´,

um Antwort zu erhalten,

es bleibt mir nur die Hände zu falten,

stundenlang in Versenkung zu sitzen,

zu beten, es sei zu Ende mit den Blitzen,

zu Ende sei das Donnern, das Gewittern,

kein Wesen müßte vor Angst mehr zittern,

nicht vor Krieg, Gewalt und Intoleranz,

Mobbing oder einem kleinen Firlefanz,

keine Furcht vor Katastrophen und Not,

und der Sorge ums tägliche Brot.

Was ich nicht versteh´,

egal ob ich Gott oder Götter anfleh´,

um Antwort zu erhalten,

es bleibt mir nur die Hände zu falten,

still ist´s, keine Hilfe wird kommen,

Gott und alle Götter, die leisen Frommen,

erwarten von dir, und das ist absolut nicht irr,

dafür erhältst du zur Geburt Zügel und Geschirr,

um deinen Karren durchs Leben zu lenken,

nur freien Willen können sie verschenken,

das Wertvollste, lach nicht, das ist kein Witz,

denk nach, Freiheit ist der kostbarste Besitz.

Was ich nicht versteh´,

egal ob ich Gott oder Götter anfleh´,

um Antwort zu erhalten,

es bleibt mir nur die Hände zu falten,

nicht weil ich wieder Antworten will,

von Gott, den Göttern nach deren Will,

sondern weil ich es nicht kapier,

selbst das niedrigste Getier

hat mehr Empathie für den nächsten,

braucht kein Opfer, um Unglück auszumerzen,

nur wir Menschen benützen unsere Freiheit,

um zu herrschen als eine bösartige Gottheit.

Nafia

