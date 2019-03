Reißleine ziehen,

dabei niederknien.

Nichts verziehen,

Boot ausgeliehen.

Kinder schrien,

wollten fliehen.

Lau im Sommergrün,

welch schöner Termin.

Es riecht ihr Parfüm,

streicheln dabei legitim.

Die Wangen glühen,

beide sich bemühen.

He had a dream,

his thoughts been clean.

You know, what I mean?

Felt like a Queen,

equal whether there’s summer green

or someone will scream.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte

Werbeanzeigen